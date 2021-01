Abp Skworc: Szczepienie to sprawa poczucia odpowiedzialności za siebie i za bliźnich

„Etyczne wątpliwości co do szczepionki rozwiązują dokumenty Stolicy Apostolskiej, watykańska Kongregacja Nauki Wiary, a także Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP. Szczepienie to sprawa poczucia odpowiedzialności za siebie i za bliźnich. Z tego poczucia odpowiedzialności wynika powinność skorzystania z tej metody walki z pandemią” - powiedział abp Skworc w wywiadzie dla diecezjalnego Radia eM.

„Zachęcam do szczepień, i to nie tylko słowem. Kiedy przyjdzie moja kolej, także skorzystam ze szczepionki, z tej formy pomocy, abyśmy jak najszybciej przezwyciężyli to zagrożenie, jakim jest pandemia. Wszyscy tęsknimy za normalnością, dlatego szczepieniom mówimy tak!” - podkreślił hierarcha.

Koronawirus w Polsce

Mamy 6322 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – podało w sobotę rano Ministerstwo Zdrowia.

6322 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem to osoby z województw: mazowieckiego (936), kujawsko-pomorskiego (644), wielkopolskiego (600), śląskiego (529), pomorskiego (513), zachodniopomorskiego (477), dolnośląskiego (414), lubelskiego (378), warmińsko-mazurskiego (361), łódzkiego (348), małopolskiego (250), podlaskiego (218), lubuskiego (166), podkarpackiego (159), opolskiego (95), świętokrzyskiego (90). 144 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Jak podaje dalej resort zdrowia, z powodu COVID-19 zmarły 82 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 264 osoby.