Morawiecki zaprasza opozycję do rozmów. Oto odpowiedź Platformy

Michał Dworczyk zaprosił dzisiaj przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych i sił politycznych na "merytoryczną dyskusję na temat Narodowego Program Szczepień". Spotkanie jest zaplanowane na wtorek na godz. 9:00 w Kancelarii prezesa Rady Ministrów.

– Rozmawiajmy o faktach, rozmawiajmy o rzeczywistych problemach, ale nie róbmy z tego eventów politycznych, nie straszmy Polaków, to jest apel do opozycji - proszę was nie straszcie Polaków, nie wciągajcie szczepień w bieżącą politykę. Mamy wiele innych tematów, w których możemy się spierać, nawet bardzo ostro, ale ten temat wyjmijmy poza nawias politycznego sporu – apelował minister.

Polityk podkreślił, że rząd jest otwarty na każdą rozmowę i przyjmie od opozycji każdą radę, o ile będzie ona merytoryczna.

Platforma odpowiada

Cezary Tomczyk z PO zapewnił, że jego partia weźmie udział w jutrzejszych rozmowach.

– My oczywiście w takich konsultacjach weźmiemy udział i przedstawimy szereg propozycji, o których mówimy od kilkunastu dni. Przede wszystkim chodzi o zmianę tego systemu. Jeszcze jest czas, żeby zawrócić. Jeszcze jest czas, żeby system działał sprawnie. Naszym zdaniem ten system powinien opierać się przede wszystkim o przychodnie, lekarzy rodzinnych, żeby seniorzy byli zapraszani na szczepienia, a nie żeby na szczepienia musieli się zgłaszać” – stwierdził polityk.

Premier wyciąga rękę w stronę opozycji. "Zapraszam na dyskusję"