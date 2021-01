Ten szpital nie zmarnował żadnej dawki szczepionki

– Do tej pory zaszczepiliśmy ponad 20 osób, które w wywiadzie miały ciężkie reakcje anafilaktyczne ze wstrząsem, nawet z zatrzymaniem krążenia. I do tej pory nie mieliśmy żadnych takich odczynów po szczepionce – powiedziała na konferencji prasowej w poniedziałek Lidia Stopyra, ordynator Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Szpital Żeromskiego to szpital węzłowy. Szczepienie swoich pracowników, a także pracowników innych placówek medycznych, rozpoczął 27 grudnia. Do tej pory pierwszą dawkę udało się podać dla 2,2 tys. osób, drugą – 450 osobom. We wtorek placówka rozpocznie szczepienie populacyjne seniorów – na ten tydzień otrzymała na ten cel 30 dawek.

Wykorzystano wszystkie szczepionki

– Z dumą musimy powiedzieć, że udało się nam nie zmarnować ani jednej dawki, mimo że czasami było to dużym wyzwaniem – powiedziała Katarzyna Turek-Fornelska, zastępca dyrektora w szpitalu Żeromskiego. Jak dodała, rozmrożona szczepionka ma krótki termin ważności i w przypadku, jeśli ktoś nie stawi się na szczepienie, to trudno błyskawicznie znaleźć osobę z grupy zero, której można by podać preparat.

Z-ca dyrektora poinformowała też, że placówka stara się pozyskać środki finansowe na zakup zamrażarki, w której będzie mogła przechowywać szczepionki w temperaturze minus 70 st. – Ułatwiłoby nam to dysponowanie szczepionką – zaznaczyła.

