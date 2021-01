WP: Paulo Sousa spotkał się z Robertem Lewandowskim

Prezes PZPN Zbigniew Boniek zapowiedział, że nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji będzie miał za zadanie wyjść z grupy w tegorocznych mistrzostwach Europy i awansować co najmniej do baraży w eliminacjach mundialu 2022.

Paulo Sousa spotkał się we wtorek z Robertem Lewandowskim. A z Niemiec Sousa przeniesie się do Polski. Planowana jest pierwsza konferencja online – ustalił serwis sportowefakty.wp.pl.

Jak podaje portal, Sousa przyleciał z Portugalii do Niemiec specjalnie na spotkanie z kapitanem kadry. "To pierwszy ważny krok nowego selekcjonera, który, jak widać, nie zaniedbuje relacji międzyludzkich i od początku chciałby mieć najlepszego polskiego piłkarza po swojej stronie. (...) Już w środę rano ma dojść do jego spotkania ze Zbigniewem Bońkiem. Data pierwszej konferencji online jest właśnie ustalana, ma to nastąpić jeszcze w tym tygodniu" – czytamy.

Media informowały o trudnych realcjach Roberta Lewandowskiego z poprzednim trenerem, Jerzym Brzęczkiem.

Czytaj też:

Dziennikarka "Gazety Polskiej" pozwała Lempart i SuchanowCzytaj też:

"Fakty mają znaczenie". Żaryn zwraca uwagę szefowej KE