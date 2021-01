"Fakty mają znaczenie". Żaryn zwraca uwagę szefowej KE

Szefowa KE pisze: "27 stycznia przypada 76 rocznica wyzwolenia nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Z tej okazji oddajemy hołd pamięci milionów żydowskich kobiet, mężczyzn i dzieci, a także wszystkich innych ofiar, w tym setek tysięcy Romów i Sinti zamordowanych podczas Holokaustu. Antysemityzm doprowadził do Holokaustu, lecz niestety nie zakończył się wraz z wyzwoleniem nazistowskich obozów koncentracyjnych.

Z zaniepokojeniem obserwuję ponowny wzrost nienawiści wobec Żydów w Europie i poza nią. Czasy pandemii sprzyjają powstawaniu teorii spiskowych i dezinformacji, często propagujących treści antysemickie. Widzimy niepokojącą tendencję do negowania i wypaczania Holokaustu. Nie wolno nam nigdy zapomnieć.

Miejsca pamięci są zamknięte z powodu pandemii i coraz mniej jest wśród nas osób ocalałych z Holokaustu, musimy więc znaleźć inne sposoby, by pamiętać. W sytuacji, gdy teorie spiskowe krążą w mediach społecznościowych, musimy kształcić nasze młode pokolenie, aby sprzeciwiało się antysemityzmowi. W obliczu szerzącej się dezinformacji władze, platformy społecznościowe i użytkownicy muszą działać razem, aby zapewnić, by nie zniekształcano faktów historycznych – w internecie i poza nim. Fakty mają znaczenie. Historia ma znaczenie. Jesteśmy zdeterminowani, by wygrać tę walkę. Europa rozwija się, gdy jej społeczność żydowska i inne mniejszości mogą żyć w pokoju i harmonii. Dlatego jeszcze w tym roku przedstawimy strategię przeciwdziałania antysemityzmowi i wspierania życia społeczności żydowskiej w Europie".

Komisja w 2021 r. przedstawi strategię przeciwdziałania antysemityzmowi i wspierania życia społeczności żydowskiej, aby pomóc państwom UE i społeczeństwu obywatelskiemu w walce z antysemityzmem.

Żaryn: Tekst zawiera nieścisłości

Tymczasem Stanisław Żaryn, rzecznik ministra Mariusza Kamińskiego w serii tweetów wytyka błędy, jakie znalazły się w oświadczeniu von der Leyen.

"Obóz koncentracyjny założyli i prowadzili Niemcy, a nie beznarodowi Naziści. W tekście nie pada ani razu wzmianka o niemieckich zbrodniarzach, którzy są odpowiedzialni za stworzenie tego piekielnego miejsca. Tekst oświadczenia mówiąc o ofiarach zamordowanych w Auschwitz wymienia Żydów, Cyganów i Sinti i in. O Polakach, którzy byli pierwszymi osadzonymi i ofiarami, których zamordowano ponad 140 tys., oświadczenie nie wspomina" – wskazuje Żaryn.

I podkreśla: "Pani Przewodnicząca! Szkoda, że zabrakło precyzji. Jak sama Pani pisze: "Fakty mają znaczenie. Historia ma znaczenie"".

