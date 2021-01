Lempart: Wzywamy żeby iść tak, żeby zostawiać ślady. Wyrażajcie gniew

Zróbmy im piekło, które zapamiętają do końca życia – apelują działaczki Strajku Kobiet, zapowiadając na dzisiaj protesty pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. To odpowiedź aktywistów na publikację przez TK uzasadnienia wyroku ws. aborcji.

"Zostanie złożone zawiadomienie do prokuratury"

Na konferencji prasowej z udziałem liderek Strajku Kobiet – Marty Lempart i Klementyny Suchanow, aktywistki zapowiedziały protesty przeciwko decyzji TK oraz działaniom rządu.

– Po pierwsze osoba w Kancelarii Premiera, która zdecyduje się, żeby w Dziennik Ustaw opublikować orzeczenie TK, popełni przestępstwo – oświadczyła Lempart, precyzując, że chodzi o nadużycie uprawnień. – Zostanie złożone zawiadomienie do prokuratury i będzie ścigana tak długo, jak będzie trzeba – dodała Lempart.

Dalej aktywistki wyraziły poparcie dla lekarzy i pielęgniarek które będą chciały przeprowadzać aborcję (niezgodnie z prawem).

"Teraz mówimy o piekle rządu"

– Wychodzimy. Odbieramy (publikację uzasadnienia – red.) jako totalną potwarz, taki ruch, po 22 października, który był zupełnie cynicznym, trudno to nawet nazwać – podkreśliła Suchanow.

– Po tylu dniach protestów, po mobilizacji (...) to jest coś... dotychczas nazywaliśmy to wojną, to wykracza poza to – mówiła aktywistka. – Do tej pory mówiłyśmy o piekle kobiet, teraz mówimy o piekle rządu – dodała Suchanow, a Lempart "pogratulowała" rządzącym rozpowszechniania informacji o aborcji.

– Wszystkich zapraszamy, wszystkich prosimy i wzywamy, żeby wyszli, zmobilizowali się i żeby tym razem iść tak, żeby zostawiać ślady. Wyrażajcie gniew, tak jak uważacie. To nie my zaczęłyśmy – dodała Lempart.

TK po wielu tygodniach publikuje uzasadnienie

Trybunał Konstytucyjny opublikował w środę uzasadnienie wyroku z października 2020 r. ws. przepisów o dopuszczalności aborcji. Powołał się w nim na art. 38 Konstytucji, w myśl którego: "Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia" oraz art. 30, według którego "Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych".

Po publikacji uzasadnienia Centrum Informacyjne Rządu przekazało za pośrednictwem Twittera informację o dalszych krokach ws. wyroku.

"Trybunał Konstytucyjny przedstawił pisemne uzasadnienie do wyroku dotyczącego ochrony życia. Zgodnie z wymogami konstytucyjnymi wyrok zostanie opublikowany dzisiaj w Dzienniku Ustaw" – napisano.

