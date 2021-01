Pomorskie: Dwoje stulatków zaszczepiono w regionie przeciwko COVID-19

O zaszczepieniu stulatków poinformował w środę rzecznik pomorskiego oddziału NFZ Mariusz Szymański.

"W centrum kultury w Trzebielinie w powiecie bytowskim zaszczepił się 100-letni pan Jan. Z kolei w szpitalu tymczasowym AmberExpo zaszczepiona została 101-letnia pani Wanda, mieszkanka grodu nad Motławą. Brawo pomorscy seniorzy" – napisał Szymański na Twitterze.

100-latek z Cetynia zaszczepiony

100-letni Jan Kruk z Cetynia był jedną z pierwszych osób zaszczepionych w mobilnym punkcie szczepień, który powstał w Gminnym Centrum Kultury w Trzebielinie. Dziennikarzom powiedział, że nie boi się szczepienia i zapewniał, że nikt nie musiał go do tego namawiać.

Pan Jan urodził się w Dąbrówce Warszawskiej. Przeżył zsyłkę na Sybir. W 1943 roku wstąpił do l Polskiej Dywizji Piechoty. Brał udział w bitwie pod Lenino. W maju 1945 r. dotarł ze swoim pułkiem do Berlina. Do Cetynia przyjechał w lutym 1946 r. Przez ponad 30 lat był sołtysem tej wsi. Był też radnym powiatu miasteckiego.

W środę przed południem na rządowej stronie internetowej www.gov.pl poinformowano, że w Polsce przeciw COVID-19 zaszczepiono 905,457 tys. osób. Z zamieszczonego tam raportu wynika, że we wtorek dzienna liczba szczepień w woj. pomorskim wyniosła 7237, z czego 2723 wykonano drugą dawką leku. W zestawieniu podano, że w regionie przeprowadzono łącznie 60,441 tys. szczepień, w tym 9279 drugą dawką.

Trwają szczepienia seniorów

Od poniedziałku trwają szczepienia osób powyżej 70 lat. Na Pomorzu świadczenia udzielane są w ponad 300 punktach – przychodniach, szpitalach i w prywatnych gabinetach u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę.

Na polecenie wojewody pomorskiego w każdej gminie powołano koordynatora ds. szczepień. Osoby niepełnosprawne i seniorzy mający trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień mogą liczyć na bezpłatny transport realizowany przez samorządy. Działają infolinie, gdzie można uzyskać informacje na ten temat. Lista numerów telefonów jest na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wsparcia w realizowaniu zadania udziela samorządom straż pożarna. Jak poinformowały w środę służby prasowe wojewody, od poniedziałku pomorskie jednostki PSP i OSP zrealizowały 21 takich transportów.