Kontrola posłów KO w KPRM. Ujawniają "astronomiczne kwoty"

Kontrola dotyczyła m.in. Szpitala Narodowego. I tak, podczas czwartkowej wizyty w KPRM parlamentarzyści uzyskali m.in. informację na temat kosztu adaptacji Stadionu Narodowego na potrzeby szpitala. Okazuje się, że na ten cel przeznaczono ponad 18 milionów złotych.

twitter

– Minister Dworczyk dopiero dziś przedstawił nam umowę z 10 grudnia, którą podpisał ze spółką PL2012+ na przygotowanie szpitala tymczasowego. Tylko na adaptację obiektu na potrzeby szpitala wydano 18 034 66,90 zł – zdradził w rozmowie z Wirtualną Polską Michał Szczerba.

Poseł PO podkreślił, że w kwotę tę nie jest wliczone przywrócenie obiektu do stanu pierwotnego oraz codzienne koszty jego obsługi i mediów. – To kolejne miliony, a wykorzystanie tymczasowego szpitala jest żadne. Do końca listopada szpital przyjął 160 osób, a koszt jego funkcjonowania w tym czasie wyniósł 6 milionów. To astronomiczne kwoty – zauważył.

Czytaj też:

"Gospodarka umiera na naszych oczach". Tomczyk: Chcemy bardzo jasno o to zapytaćCzytaj też:

Rząd przedłużył większość obostrzeń. Ale jest kilka wyjątków