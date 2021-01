W środę Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie do wyroku z 22 października 2020 roku w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Zdania odrębne do wyroku zgłosiło dwóch sędziów: Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski. Z kolei do uzasadnienia wyroku wpłynęły trzy zdania odrębne. Zgłosili je sędziowie Zbigniew Jędrzejewski, Mariusz Muszyński i Jarosław Wyrembak.

Publikacja uzasadnienia do wyroku TK wywołała reakcję Strajku Kobiet i protesty w kilku polskich miastach. To, co działo się w Szczecinie, zrelacjonował w mediach społecznościowych Dariusz Matecki, radny z PiS.

"To jest liderka #StrajkKobiet ze Szczecina (zresztą bierze udział w wiecach LGBT w całej Polsce), do matki niepełnosprawnego dziecka krzyczy: - «Ty szmato jedna, co się tak pięknie fotografujesz ze swoim niepełnosprawnym synem» - «w*pierdalaj k*rwo», «j*bać Godek»" – cytuje słowa Moniki "Pacyfki" Tichy Matecki, dołączając nagranie.

Radny poinformował również, że aktywistka Strajku Kobiet była panelistką Kongresu Praw Obywatelskich w 2017 roku, który odbył się pod patronatem RPO Adama Bodnara.

Wydarzenia w Szczecinie skomentował m.in. publicysta Filip Memches. "Prawdziwa twarz Strajku Kobiet. Tego nie trzeba komentować, wystarczy stale pokazywać" – napisał na Twitterze.

