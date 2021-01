Uzasadnienie wyroku ws. aborcji. TK odpowiada na zarzuty

W środę Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie do wyroku z 22 października 2020 roku w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Zdania odrębne do wyroku zgłosiło dwóch sędziów: Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski. Z kolei do uzasadnienia wyroku wpłynęły trzy zdania odrębne. Zgłosili je sędziowie Zbigniew Jędrzejewski, Mariusz Muszyński i Jarosław Wyrembak.

W czwartek TK wydał oświadczenie, w którym odpowiada na zarzuty, jakoby sędziowie Trybunału odmawiali podpisania uzasadnienia do wyroku. TK przedstawia też szczegółową sekwencję zdarzeń w związku z pracami nad uzasadnieniem.

"W dniu 3 grudnia 2020 r. zostało podpisane uzasadnienie wyroku w sprawie K 1/20, pierwsze pisemne uzasadnienie zdania odrębnego złożone zostało w dniu 3 grudnia 2020 r., drugie pisemne uzasadnienie zdania odrębnego złożone zostało w dniu 15 grudnia 2020 r., trzecie pisemne uzasadnienie zdania odrębnego złożone zostało w dniu 22 grudnia 2020 r., kolejne pisemne uzasadnienie zdania odrębnego zostało złożone w dniu 20 stycznia br. i ostatnie pisemne uzasadnienie zdania odrębnego zostało złożone w dniu 27 stycznia br." – czytamy w komunikacie.

Jak podkreśla TK, tego samego dnia "uzasadnienie wyroku w sprawie K 1/20 wraz ze wszystkimi zdaniami odrębnymi zostało opublikowane na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami".



