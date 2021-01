Pitera: Platforma jest w potężnym kryzysie. Budka to słaby szef

Polityk PO Julia Pitera w mocnych słowach ocenia sytuację w swojej partii. – Moim zdaniem jest. Jest w bardzo dużym kryzysie. Jedyne o czym Platforma mówi to, że trzeba dyskutować, że trzeba rozmawiać, trzeba spytać Polaków o zdanie... – mówiła Pitera w wywiadzie dla Radia Plus.

– W dalszym ciągu jest dość wąska grupa, która o wszystkim decyduje i są członkowie, którzy się dość frustrują. Nie bardzo biorą udział i nie bardzo chcą brać udział, czują się od wszystkiego dość daleko – tłumaczyła dalej.

– Mam takie wrażenie jakby koledzy bali się mówić jasno, wyraźnie, uczciwie o swoich poglądach na jakikolwiek temat. Polityk nie wszystkim podoba się jednakowo i nie wszystko co mówi wszystkim się podoba, trzeba to przyjąć do wiadomości. Mam wrażenie, że koledzy boją się jak ludzie zareagują, co powiedzą, jak elektorat zareaguje, czy przyjdzie, czy odpłynie, do jakiego elektoratu mówimy i tak dalej. Ja proponuje mówić to co się myśli, uczciwie – dodała Pitera.

"Budka jest słabym szefem"

W wywiadzie oberwało się także szefowi PO Borysowi Budce, którego Pitera określiła jako "słabego".

– Moim zdaniem jest dość słaby, dość wyraźnie demonstruje to cały czas Grzegorz Schetyna – mówiła polityk.

– W tej chwili deklarując po odejściu Joanny Muchy wolę współpracy, pracy na rzecz PO i nie wiadomo co tam jeszcze, to widać w tym protekcjonalny stosunek do przewodniczącego Budki. Więc chyba z tym autorytetem nie jest najlepiej – dodała Pitera.

Przypomnijmy, że w ubiegłą środę Joanna Mucha zasiliła szeregi Polski 2050. Posłanka z Lublina jest kolejnym politykiem PO, który przeszedł do partii Szymona Hołowni. W ubiegły poniedziałek Jacek Bury i Szymon Hołownia wystąpili wspólnie na konferencji prasowej w parlamencie, informując o decyzji senatora o odejściu z PO.

