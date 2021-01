Ks. Halwa: Nauka potwierdza, że ludzkie życie zaczyna się od poczęcia

Co w praktyce oznacza publikacja wyroku TK w Dzienniku Ustaw?

Ks. Ryszard Halwa: Oznacza to, że życie dzieci np. z Zespołem Downa będzie szanowane. Oczywiście ten przepis może być martwy, dlatego ważne, żeby to prawo było respektowane przez odpowiednie służby. Ginekolodzy z pewnością będą mieli świadomość, że jeśli podejmą się takich aborcji, sprawa może być ujawniona przez media. Jest to szansa dla chorych dzieci i nie tylko, ponieważ jako Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia często spotykaliśmy się z sytuacją, w której lekarz stwierdził wadę, a dziecko rodziło się zdrowe. Kiedyś robiłem program z cyklu „Moja rodzina” w telewizji Puls. W jednym z odcinków feministka, która zabiła kilkanaście dzieci, wyraziła podziw dla matki, która zdecydowała się urodzić dziecko, pomimo dramatycznej diagnozy lekarskiej.

Jak ksiądz odnosi się do argumentów, że decyzja TK jest niezgodna z prawem?

Publikacja wyroku TK świadczy o tym, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją, którą podpisywał prezydent Kwaśniewski za czasów rządów SLD. Obecnie politycy Lewicy biorą udział w „Strajkach Kobiet” i domagają się aborcji na życzenie. Musieliby zmienić konstytucję, a wiemy, że to nie jest takie proste.

Poseł PiS Marek Suski stwierdził na antenie radia RMF FM, że zmiana prawa po publikacji wyroku TK niekoniecznie jest potrzebna. Jak ksiądz to skomentuje?

To jest skandal. Pamiętam, jak kiedyś jeden z dyrektorów duszpasterstwa rodzin działającym przy Episkopacie Polski skierował do polityków apel o wprowadzenie ustawy chroniącej życie. Marek Suski wówczas na oczach kamer podarł to pismo. Dla nas jako obrońców życia autorytetem nie jest ani on, ani żadna partia, tylko prawo naturalne. Prawo Boże z kolei jest zgodne z naturą człowieka. Każdy, kto uważa się za humanistę, powinien szanować prawo do życia. Nauki takie jak genetyka czy embriologia potwierdzają, że zaczyna się ono w momencie poczęcia.

Środowiska lewicowe często twierdzą coś innego, a mianowicie, że płód nie jest jeszcze człowiekiem.

Odkrywca przyczyny zespołu Downa prof. Lejeune podkreślał w trakcie jednej z organizowanych przez naszą fundację konferencji, że w momencie połączenia się dwóch komórek rodzice przekazują dziecku pełen materiał genetyczny. Już w tym momencie wiadomo, jaki w przyszłości będzie ono miało kolor oczu i włosów oraz wzrost. Nie ma innego momentu, w którym moglibyśmy powiedzieć, że zaczyna się życie ludzkie. Owszem, różne ideologie marksistowskie uznają, że zależy to np. od ludzkiej świadomości, ale jest to oczywisty błąd. Zabicie człowieka przed narodzeniem jest szczególnie czymś złym, ponieważ nie może się on w żaden sposób bronić. Warto przywołać przykład Bernarda Nathansona, amerykańskiego lekarza żydowskiego pochodzenia, aborcjonistę odpowiedzialnego za śmierć wielu nienarodzonych dzieci, który nawrócił się i radykalnie zmienił poglądy. Oskarżył wówczas środowiska proaborcyjne o liczne manipulacje zrobione w celu legalizacji dzieciobójstwa.

Czy wyrok TK oznacza kontrofensywę wobec cywilizacji śmierci?

Zgoda na zabijanie chorych dzieci w łonach matek może być krokiem do legalizacji eutanazji. Widzimy to na przykładzie wielu zachodnich krajów. W niektórych z nich dopuszcza się nawet zabicie kilkunastoletnich dzieci, którym nie podoba się ich własne życie. Cieszę się zatem z wyroku TK uznającego eugenikę za niezgodną z konstytucją.

Na czym polega działalność prowadzonej przez księdza fundacji?

Pomagamy samotnym matkom, ofiarom przemocy domowej, mamy też poradnię lekarską. Nie robią tego feministki. Ofiary przemocy oraz dzieci z niepełnosprawnością są często odsyłane do środowisk katolickich, np. do sióstr zakonnych prowadzących odpowiednie placówki. Więcej szczegółów podaję w najnowszym programie na portalu prawy.pl. Chciałbym też podkreślić, że pieniądze, które otrzymujemy od darczyńców, trafiają bezpośrednio na cele osób, którym pomagamy. Obecnie prowadzimy remont i modernizację ośrodka dla matek maltretowanych dzieci. Przy okazji, proszę o wsparcie tego dzieła. Jeżeli komuś nie odpowiada WOŚP, to ma alternatywę w postaci naszej fundacji.

