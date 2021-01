Paweł Lisicki o cenzurze na You Tube: Orwell w najczystszej postaci

Kanał PCh24TV został tymczasowo zablokowany przez You Tube. Telewizja internetowa najpierw otrzymała ostrzeżenie o usunięciu programu ze względu na "naruszenie wytycznych dla społeczności”. W wiadomości zapewniono, że jest to jedynie ostrzeżenie – bez żadnej kary. Chwilę później jednak kanał poinformowano, że zostaje na niego nałożona siedmiodniowa blokada. Internetowej telewizji jednocześnie zagrożono całkowitą likwidacją kanału. Cała sprawa dotyczy nieopublikowanego materiału dot. tematyki LGBT.

– Nie chcą oni [środowiska LBGT - red.] słyszeć, że istnieje coś takiego jak natura. Nie chcą słyszeć, że istnieje coś takiego jak rzeczywistość płci. Nie chcą słyszeć, że płeć nie jest kwestią dowolnego wyboru. Nie chcą słyszeć o tym, że ewentualna adopcja dzieci przez tzw. pary LGBT jest szkodliwa dla dzieci i nigdy nie powinna być akceptowana. Mówiąc wprost: wszystko, czego środowiska LGBT nie chcą słyszeć jest w ich rozumowaniu godne potępienia i dlatego chcą usunąć, napiętnować, zlikwidować tego typu opinie – mówi Paweł Lisicki w rozmowie z portalem PCh24.pl.

Naczelny "Do Rzeczy" podkreśla, że lewicowe środowiska zakłamują pojęcia. Lisicki zwraca uwagę, że wszelka krytyka środowisk LGBT jest nazywana nienawiścią. Jego zdaniem jest zabieg, za pomocą którego lewica "zabija wszelką debatę publiczną".

– Chcą nam zamknąć usta posługując się tym plugawym wytrychem: jeśli się z czymś nie zgadzam, to tego czegoś nienawidzę. Jeśli czegoś nienawidzę, to muszę ustawić się w pozycji ofiary i w ten sposób to zniszczyć. To nic innego jak zwykły totalitaryzm – przekonuje rozmówca PCh24.pl.

Lisicki podkreśla ponadto, że kanał został zablokowany za treści, które nawet nie zostały opublikowane. – Przepraszam, ale w jaki sposób niepubliczny materiał może szerzyć nienawiść? Orwell w najczystszej postaci – stwierdził.

