Rzeczniczka partii Gowina apeluje do Kaczyńskiego. Chodzi o aborcję

W środę TK opublikował uzasadnienie do wyroku z 22 października 2020 roku w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Trybunał orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Wyrok już został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Wywołało to natychmiastową reakcję środowisk lewicowych i feministycznych, które wyszły na ulice.

– W tej chwili oczekuję od władz PiS, żeby wyszły z propozycją. Pod wnioskiem do TK podpisała się większość posłów PiS i ponieważ emocje są na tak ogromnym poziomie, to właśnie klub PiS powinien wyjść z propozycją, która będzie wyjściem do rozmów na temat nowego kompromisu – mówiła rzecznik w programie WP.

Sroka ponadto zwróciła się bezpośrednio Jarosława Kaczyńskiego. – Powinniśmy ponad podziałami potrafić znaleźć kompromis. Kompromis, który nie będzie dla wszystkich satysfakcjonujący, ale który będzie stabilizował tę kwestię – mówiła.

