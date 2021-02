Wywiad Kaczyńskiego wywołał spekulacje. Suski komentuje

Polityk był pytany o głośny wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla telewizji wPolsce. Prezes PiS bardzo ciepło wypowiedział się w nim na temat prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Pojawiły się komentarze, że to szef płockiego koncernu może zostać kolejnym premierem. Sam Obajtek temu zaprzecza.

Według Marka Suskiego w tej sprawie mamy do czynienia ze spekulacjami medialnymi. – Na razie nie ma planów zmiany premiera. Przyszłość jest nieznana. Wszystko się może zdarzyć w polityce. Nie ma nic stałego. Jedyne, co ma pewność, to kadencja prezydenta – stwierdził.

"Nie zmienia się koni podczas przeprawy"

Pytany, czy Morawiecki powinien ustąpić ze stanowiska, Suski odparł, że to pytanie, na które polityk PiS "absolutnie nie może odpowiedzieć twierdząco". Podkreślił, że Morawiecki ma "niewątpliwe sukcesy" i nawet, gdyby były plany zmiany premiera, to "w sytuacji szalejącej pandemii, kiedy wódz prowadzi wóz przez rwącą rzekę, nie zmienia się koni podczas tej przeprawy".

Jednocześnie chwalił Obajtka jako bardzo sprawnego menadżera. – Radzi sobie świetnie. Wyniki Orlenu są zdumiewająco wysokie. To jest w ciągu jednego roku zwiększenie o 1000 proc. dochodów w stosunku do tego, jakie były dochody za czasów PO – mówił Suski.

