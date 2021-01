Prezes PiS o Obajtku: On tę cechę ma. Już wiele dla Polski uczynił

– To jedna z najlepszych wiadomości, jaką usłyszałem w ciągu ostatnich lat. Pozbawiliśmy się w wielkiej mierze mediów na rzecz czynników spoza Polski, a to pierwszy krok w drugą stronę – stwierdził szef PiS Jarosław Kaczyński pytany w wywiadzie dla telewizji wPolsce.pl o zakup Polska Press przez PKN Orlen.

– Jeżeli będziemy szli dalej tą drogą, która została rozpoczęta dzięki decyzjom prezesa (PKN Orlen Daniela) Obajtka, to będziemy szli ku temu, by tę sytuację uzdrowić, bo to jest sytuacja fatalna w sensie narodowym – podkreślił wicepremier. I dodał: – Nie zgadzajmy się na te wszystkie opowieści o tym, że kapitał nie ma narodowości, że wszystkie te mechanizmy, które przez wieki funkcjonowały w relacjach między narodami i państwami nagle przestały istnieć. To bajki i to bajki w sposób intencjonalny opowiadane przez tych najsilniejszych, którzy po prostu w dalszym ciągu mają bardzo silną tendencję do tego, żeby dominować, panować nad tymi słabszymi.

Kaczyński ocenił też pracę prezesa PKN Orlen. Nie zabrakło ciepłych słów pod adresem Daniela Obajtka. – Już wiele dla Polski uczynił i jestem przekonany, że uczyni jeszcze dużo, dużo więcej, bo ma ogromne możliwości, niezwykłą determinację i to coś takiego, co daje pan Bóg, a co trudno zdefiniować. Tę aurę, którą wokół siebie tworzy, która pozwala mu ludzi mobilizować, jednoczyć wokół jakiegoś celu. Bez tej szczególnej cechy wielkie przedsięwzięcia są niemożliwe. On tę cechę ma. To cecha naprawdę bardzo ważna – podkreślił gość wPolsce.pl.

