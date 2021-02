Czy Polacy chcą się zaszczepić przeciwko COVID-19? Ten sondaż nie pozostawia wątpliwości

Zgodnie z wynikami sondażu, obecnie aż 56 proc. badanych planuje poddać się szczepieniu (w grudniu było to 32 proc. badanych).

Coraz mniej jest też osób, które deklarują, że się nie zaszczepią – obecnie to 30 proc. (w grudniu 43 proc.). 14 proc. ankietowanych nie wie czy zamierza się zaszczepić.

Sondaż przeprowadził Instytut Badań Pollster w dniach 29 stycznia – 1 lutego na grupie 1081 dorosłych Polaków.

Trwają szczepienia przeciw COVID-19

Od 27 grudnia ub. r., gdy pierwsza osoba w Polsce otrzymała szczepionkę przeciw COVID-19 wykonano ponad 1,2 mln zastrzyków. 286 tys. osób przyjęło dwie dawki.

25 stycznia ruszyły szczepienia populacyjne – po grupie zero, w której byli m.in. medycy, szczepionkę otrzymują osoby z grupy pierwszej, na początek seniorzy po siedemdziesiątce.

Szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk poinformował we wtorek, że w lutym ma trafić do Polski ok. 1,4 mln szczepionek koncernu Pfizer i firmy BioNTech, ponad 500 tys. szczepionek firmy AstraZeneca oraz ok. 350 tys. szczepionek firmy Moderna. W sumie to ponad 2,2 mln dawek.

Dworczyk zapowiedział, że szczepionką firmy AstraZeneca w pierwszym etapie będą szczepieni wyłącznie nauczyciele. Podał też, że z powodu ograniczeń w dostawach, termin szczepień został przesunięty o dzień bądź dwa dla grupy ok. 5 tys. seniorów.