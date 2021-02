Ważne informacje dot. 500 plus. Trzeba złożyć nowy wniosek

Prawo do uzyskania świadczenia będzie ustalane na okres 1 czerwca 2021 - 31 maja 2022 r. Nabór wniosków drogą elektroniczną ruszył już w lutym, a drogą tradycyjną ruszy od 1 kwietnia.

Jeżeli wniosek zostanie złożony do 30 kwietnia to świadczenie za czerwiec będzie wypłacone maksymalnie do 30 czerwca;

Jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 maja – wypłata 500 plus wraz z wyrównaniem od czerwca będzie wypłacona najpóźniej do 31 lipca;

Jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 czerwca do 30 czerwca, to wypłata świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi najpóźniej do 31 sierpnia.

Ministerstwo podkreśla, że złożenie wniosku po 30 czerwca oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone bez wyrównania.

Czytaj też:

Środowiska lewicowe walczą o liberalizację prawa aborcyjnegoCzytaj też:

500 plus od poczęcia? Poseł lewicy chce od państwa 4500 zł