Strzeżek: Prezydent i wicepremier Gowin mają podobne spojrzenie na otwieranie gospodarki

– Uczestnicy ocenili to spotkanie, jako dobre, najbardziej cieszy mnie jednak to, że premier Jarosław Gowin i prezydent Andrzej Duda mają podobne spojrzenie na otwieranie kolejnych gałęzi gospodarki, chcieliby, żeby działo się to możliwie jak najszybciej – powiedział w rozmowie z polsatnews.pl wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek.

Polityk pytany o to, czy proces odmrażania gospodarki nie trwa zbyt długo, mówi: – Oczywiście wszyscy woleliby, żeby działo to się szybciej, chcielibyśmy wrócić już do normalnego życia, natomiast musimy pamiętać, że decyzje podejmuje minister zdrowia, który musi dbać, żeby epidemia za jakiś czas była tylko przykrym wspomnieniem.

Według nieoficjalnych doniesień Polsat News, 15 lutego mają zostać otwarte hotele. – Jarosław Gowin jest w stałym kontakcie z przedstawicielami wszystkich branż. Jeżeli hotele zostałyby otwarte 15 lutego, byłby to pewien symptom wracania do normalności. Wszystko będzie jasne w najbliższych dniach. – tak te informacje komentuje wicerzecznik Porozumienia.

