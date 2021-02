Rząd warunkowo znosi część restrykcji

Podczas piątkowej konferencji prasowej w towarzystwie wicepremierów Jarosława Gowina i Piotra Glińskiego oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, premier Mateusz Morawiecki poinformował o decyzjach rządu w sprawie obostrzeń.

– Obserwujemy stabilizację zachorowań, ale niepojąca jest liczba zgonów. Dlatego możemy mówić o kruchej stabilizacji, wirus jest agresywny, trzeba postępować ostrożnie – powiedział Morawiecki.

Informując o zniesieniu części obostrzeń premier zastrzegł, że jest to decyzja warunkowa. – To, co dziś zakomunikujemy jest działaniem warunkowym. Nasze decyzje będą obowiązywać przez dwa tygodnie od przyszłego piątku – powiedział.

Szef polskiego rządu zapowiedział, że 12 lutego nastąpi otwarcie hoteli w wielkości do 50 proc. dostępnych miejsc. Podobnie będzie z kinami, teatrami filharmoniami i operami. Obowiązkowe będzie zakrywanie nosa i ust. Na salach wprowadzony zostanie zakaz konsumpcji. Rząd dopuszcza również wszelką aktywność sportową na terenach otwartych. Restauracje i siłownie pozostają zamknięte.

Obecny na konferencji minister Piotr Gliński poinformował również o otwarciu stoków narciarskich i basenów.