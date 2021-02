Chciałem się zorientować, jakie są aktualne obostrzenia, bo się już trochę sam w tym gubię. Wszedłem w Internet, a tam jest coś takiego: „Hotele dostępne są tylko dla mimów, myślicieli, rzeźbiarzy oraz Patryka Vegi”. Vegę to rozumiem, pewnie jakiś film kręci. Myśliciele i rzeźbiarze – to sobie pewnie jakoś Gliński wylobbował. Ale mimowie?

Pokaż to… Sam nie wiem. Ja też nad tym wszystkim nie panuję. A może na tym wykresie z „Nejczer” byli mimowie, że mało zakażają?

Myślisz, że ja ten wykres pamiętam? Raz mi mignął na naszej konferencji i tyle.

No to nie rozumiem… Może błąd jakiś? Ale nie, moment, to nie jest nasza strona. To jakaś podpucha, zobacz, jaki adres ma. I tytuł: „Generator obostrzeń”.

No faktycznie. Ale w sumie to nie takie głupie, można by użyć. Zobacz to: „Obowiązuje zakaz organizacji rekonstrukcji bitew oraz hackathonów”. Ty, co to są te hackathony? Może warto to opodatkować?