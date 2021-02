Albo przynajmniej niewielkie państewko na egzotycznej wyspie. Eskapizm deklaratywny, bo chyba tak należy nazwać to zjawisko, nie jest oczywiście rzeczą wybitnie polską, ale co jakiś czas – przypadkowo zbiega się on ze zwycięstwem republikanów w USA albo Zjednoczonej Prawicy w Polsce – rzesze tych, którym generalnie w życiu powodzi się o kilka poziomów lepiej od przeciętnego obywatela, nieprzeciętnie na to życie narzekają.