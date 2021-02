Od poniedziałku rozszerzenie dostępu do nauki stacjonarnej? Wiceszef MEiN zabrał głos

18 stycznia uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, którzy od 9 listopada uczyli się zdalnie, wrócili do nauki stacjonarnej. W ostatatnim czasie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek tłumaczył, że powrót do szkół starszych roczników będzie uzależniony .in. od wyników badań na obecność koronawirusa wśród nauczycieli.

Wiceminister Tomasz Rzymkowski podkreślał dziś na antenie Polskiego Radia 24, że wpływ na to będzie miała także czynnik dotyczący sytuacji epidemicznej na terenie naszego kraju.

– Nie będzie o tym decydowało zaszczepienie nauczycieli. Jesteśmy w trakcie konsultacji oraz analizowania sytuacji. W tym tygodniu będziemy podejmować decyzje dotyczące kolejnego rozporządzenia obowiązującego po 15 lutego. Od poniedziałku będą nowe zasady uczęszczania młodzieży na zajęcia stacjonarne – przekazał.



Rzymkowski poinformował, że decyzja o tym powinna być przekazana opinii publicznej w ciągu dwóch dni. – Mam nadzieję, że będzie rozszerzenie dostępu do nauki stacjonarnej – przyznał.

