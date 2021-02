Polityk PO zapytany o Gowina: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam

Od ubiegłego tygodnia w Porozumieniu Jarosława Gowina trwa kryzys. Po tym, jak Adam Bielan uznał, że to on, jako szef Konwencji Krajowej, pełni obecnie funkcję prezesa partii, został wykluczony. Taką samą decyzję podjęto wobec Kamila Bortniczuka. Obaj politycy nie zgadzają się z tym rozstrzygnięciem, przekonując, że jest ono niezgodne ze statutem Porozumienia.

We wtorek rzeczniczka partii Magdalena Sroka wydała oświadczenie, w którym napisano: "Przestrzegamy przed rozpowszechnianymi przez przeciwników Zjednoczonej Prawicy insynuacjami o naszych rzekomych rozmowach politycznych z opozycją, którym stanowczo zaprzeczamy".

Tego samego dnia wieczorem szef klubu PO Cezary Tomczyk pytany w Polsat News, czy Platforma prowadzi rozmowy z Jarosławem Gowinem, odpowiedział, że "nie może potwierdzić, nie może zaprzeczyć". Po czym dodał: – Ja tych rozmów nie prowadzę.

– Jeżeli pojawi się taka przestrzeń, żeby PiS stracił władzę, my w tę przestrzeń wejdziemy – przyznał Tomczyk. Przypomniał w tym kontekście, że opozycja prowadziła rozmowy z Gowinem w maju przed wyborami prezydenckimi.

Ze względu na sytuację w Porozumieniu Jarosław Gowin zawiesił swoje uczestnictwo w posiedzeniu Rady Koalicji Zjednoczonej Prawicy. Dziś Adam Bielan zaproponował, by to on razem z Gowinem reprezentowali Porozumienie na tym spotkaniu.

