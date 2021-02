Sroka: Bielan tworzył plan od kwietnia, szepcąc do ucha Kaczyńskiemu

Zdaniem rzecznik Porozumienia, Jarosław Kaczyński zgodził się na taki scenariusz, jaki Adam Bielan realizuje teraz w partii. W jej opinii, polityk oszukał prezesa PiS.

– Osobiście nie mam wątpliwości co do tego, że Adam Bielan plan, który tworzył, tworzył już gdzieś od kwietnia zeszłego roku, podsycając i szpecąc do ucha prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu właśnie takie kłamstwa i zupełną nieprawdę, którą teraz w przestrzeń bardzo łatwo jest mu rzucać – mówiła Sroka w TVN24.

– Myślę że Jarosław Kaczyński wiedział o tym i dał zielone światło. Natomiast nie dziwię się absolutnie, ponieważ jeżeli Adam Bielan takimi kłamstwami, całkowitą nieprawdą i alternatywną rzeczywistością podsycał brak zaufania, czy jakąś niepewność o tym, że ktoś próbuje dokonać przewrotu, to nie ma co się dziwić, że dostał zielone światło, obiecując, że przyniesie na tacy całe Porozumienie i wszystkich posłów, parlamentarzystów, którzy zasiadają w Sejmie i Senacie. To się jednak nie udało. Już teraz wiemy o tym, że parlamentarzyści są przy Jarosławie Gowinie i to się absolutnie nie zmieni – podkreślała.

