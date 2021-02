Znowu wzrost liczby zakażeń. Minister podaje liczbę

"Odwrócenie tendencji staje się faktem. Dzisiejszy wynik – 5178 nowych zakażeń – jest o ponad 1 tys większy niż tydzień temu" – podaje Niedzielski, pokazują wykres na którym widać wyniki z ostatnich miesięcy.

"Trend dla tygodniowej stopy wzrostu (średnia ruchoma 7-dniowa) po raz pierwszy od połowy listopada (pomijając anomalie postświąteczną) jest dodatni" – opisuje dalej minister.

Trwa akcja szczepień przeciwko COVID-19

Tymczasem w Polsce zaszczepiono przeciwko koronawirusowi już prawie 1,5 mln osób. Pierwszą dawkę otrzymały 1 476 274 osoby, a drugą – 645 971. Zanotowano 1775 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

W poniedziałek do Polski trafiło ok. 360 tys. szczepionek przeciw COVID-19 od firm Pfizer i BioNTech, w tym tygodniu mają dotrzeć jeszcze preparaty firmy AstraZeneca. Od początku akcji szczepień do Polski dostarczono 3 048 710 dawek szczepionek, z czego 2 338 140 przekazano do punktów szczepień.

Minister zdrowia Adam Niedzielski w poniedziałek wskazał, że obecnie priorytetem jest szczepienie seniorów.

