Zalewski krytykuje PO: Zarząd popełnił błąd

Politycy Platformy Obywatelskiej podczas czwartkowej konferencji prasowej zaprezentowali "Pakiet Praw Kobiet". Propozycja zakłada m.in. zagwarantowanie dostępu do edukacji seksualnej, bezpłatnej antykoncepcji, finansowanie in-vitro. W kwestii aborcji, partia Budki chce przywrócić obowiązujące do październikowego orzeczenia TK przesłanki a także wprowadzić możliwość dopuszczenia terminacji ciąży w wyjątkowych sytuacjach, po spełnieniu warunków, do 12. tygodnia.

– Uważam, że zarząd PO popełnił błąd. To jest wchodzenie w kwestie światopoglądowe, czego chce Jarosław Kaczyński. Prezes PiS chce wywołać w Polsce konflikt światopoglądowy i uważam, że wchodzenie w ten konflikt jest błędem – mówi Paweł Zalewski w rozmowie z "Wprost".

Polityk przypomina, że zgodnie z art. 57 statutu partii decyzje w sprawach ideowych podejmuje Konwencja. Dlatego teraz Rada Krajowa powinna ją zwołać i dopiero wtedy będzie można będzie wypracować wspólne stanowisko ws. prawa do przerywania ciąży.

– Czekam na debatę wewnątrz partii, która dzisiejszym stanowiskiem zarządu została rozpoczęta – mówi.

