"Barbarzyńska praktyka". Winnicki: Świat idzie do przodu, lewica chce nas cofać

Poseł Winnicki skomentował w mediach społecznościowych wczorajszą decyzję Zarządu Platformy Obywatelskiej dotyczącą poparcia postulatu liberalizacji prawa aborcyjnego.

"W tym samym dniu, w którym NASA wysyła najważniejszą w historii misję na Marsa, PO odrzuca całą nowoczesną wiedzę o życiu człowieka i proponuje powrót do starej, barbarzyńskiej praktyki zabijania niechcianych dzieci" – napisał polityk Konfederacji. Kwitując, stwierdził, że świat idzie do przodu, a lewica chce nas cofać.

Platforma skręca w lewo

Politycy Platformy Obywatelskiej podczas czwartkowej konferencji prasowej zaprezentowali "Pakiet Praw Kobiet". Propozycja zakłada m.in. zagwarantownie dostępu do edukacji seksualnej, bezpłatnej antykoncepcji, finansowanie in-vitro. W kwestii aborcji, partia Budki chce przywrócić obowiązującą do październikowego orzeczenia TK przesłankę, a także wprowadzić możliwość dopuszczenia terminacji ciąży w wyjątkowych sytuacjach, po spełnieniu warunków, do 12. tygodnia.

