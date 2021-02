Duszpasterz aborterów

Wswoich książkach Hołownia w przystępny sposób opowiadał o Kościele „dla średnio zaawansowanych”, wcielając się raczej w rolę popularyzatora niż demaskatora. Nie był ani surowym moralizatorem, ani zawziętym antyklerykałem. Nie był „zimny”, a „gorący”. Był letni. „Fajnokatolik”. Kaznodzieja młodzieżowym językiem opowiadający o Bogu. Celebryta z TVN prowadzący popularne programy rozrywkowe. A teraz polityk, życzliwie spoglądający w stronę proaborcyjnej lewicy. – Szymon Hołownia przez długie lata pracował w TVN, a przecież wiadomo, że jest to stacja dogłębnie antychrześcijańska, która stara się Kościół zwalczać i przedstawiać go w jak najgorszym świetle, aby go ostatecznie zniszczyć – twierdzi w rozmowie z „Do Rzeczy” ks. prof. Dariusz Oko, teolog i filozof.