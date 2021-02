Zdzisław Najder (1930–2021). Konradysta praktyczny

Należał do pokolenia, które przez dekady PRL pracowało na rzecz powrotu Polski do struktur Zachodu. Gdy już to się stało, zabiegał, by członkostwo w Unii szanować i pielęgnować. Często z przesadną niechęcią do jakiejkolwiek polemiki z głównymi graczami unijnymi.

Reprezentował pokolenie urodzonych na początku lat 30. XX w. Rówieśnik Jana Olszewskiego, Ryszarda Kuklińskiego czy Leszka Moczulskiego. Wszyscy wyrastali w aurze AK-owskiej legendy, ale zły los wepchnął ich w dorosłość w momencie największego triumfu stalinizmu. Musieli przyglądać się bezsilnie, jak wszystko to, co było dla nich święte, spotwarzano, a bohaterów z pokolenia starszych braci zabijano na Rakowieckiej strzałem w potylicę. Każdy z nich musiał przejść przez fazę mimikry, utrzymując w sercu wierność dla idei niepodległości Polski.