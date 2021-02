Posłanka Lewicy oburzona doborem gości w Polsat News. Odpowiedział jej dziennikarz TVN

Posłanka Lewicy Monika Falej wyraziła za pośrednictwem mediów społecznościowych oburzenie, że w wieczornym programie na antenie Polsat News o aborcji rozmawiali mężczyźni. Zdaje się, że jednak nie zwróciła uwagi na charakter programu.

"Dyskusja w Polsat News o aborcji. Wśród dyskutantów sami eksperci? Pięciu seniorów, zatroskanych nad losem swoich plemników??" – napisała Falej i dodała: Litości !! Kiedy to się skończy? #WolneMedia to wolne myślenie?". Swój wpis posłanka zakończyła hasztagiem: #LegalnaAborcjaBezKompromisów.

Na wpis posłanki postanowił odpowiedzieć dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki. Zwrócił on uwagę, że zanim napisze się taki tweet warto dowiedzieć się, że ten program nazywa się "Prezydenci i Premierzy". "Że ta nazwa ma sporo wspólnego z tym kogo się do niego zaprasza. A potem zapytać jakiegokolwiek wydawcy medialnego czy kobiety-ex-szefowe rządu przyjmują do niego zaproszenia" – dodał dziennikarz.

Przypomnijmy, że do tej pory w Polsce trzy kobiety piastowały stanowisko premiera: Hanna Suchocka, Ewa Kopacz i Beata Szydło.

