"Przegrał wszystko". Ziemkiewicz o Michniku: Kończy jako bezsilny, złośliwy dziad

Na łamach hiszpańskiego dziennika "El Pais" ukazał się w niedzielę szkalujący Polskę tekst Adama Michnika. Redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" napisał w nim m.in. o "reżimie Kaczyńskiego".

"Polityka, przeciw której protestują niezależne polskie media, uczyniła je tak samo bezbronnymi, jak ich odpowiedniki w Rosji i na Węgrzech. W rzeczywistości, jak publicznie przyznał wicepremier Jarosław Kaczyński, faktyczny władca Polski, którego reżim bazuje na reżimie węgierskim Viktora Orbána..." – napisał. Michnik podkreślił, że "pierwszą ofiarą, zarówno dawniej, jak i dziś, były media publiczne, które stały się megafonem Prawa i Sprawiedliwości Kaczyńskiego". "Oficjalne polskie media nawracają ludzi ciągłym strumieniem kłamstw i oszczerstw przypominających mistrzów propagandy, takich jak Joseph Goebbels i Andrei Zhdanov" – dodał.

Aktywność redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" skomentował na Twitterze Rafał Ziemkiewicz. Publicysta tygodnika "Do Rzeczy" sięgnął w swoim komentarzu po analogię literacką.

"Saruman. Był potężnym magiem po stronie dobra. Zdradził, sądząc że w sojuszu z Sauronem będzie tym ważniejszym, a co najmniej liczącym się. Przegrał wszystko i kończy jako Szarkej - bezsilny, złośliwy dziad, zdolny tylko do małych psot i bluzgania hobbitom" – napisał nawiązując do Tolkiena Rafał Ziemkiewicz.

