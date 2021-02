Niedzielski: Czeka nas miesiąc nieprzerwanych wzrostów

Jak mówił Niedzielski, ekspertyzy prognozują, że "apogeum będzie miało miejsce mniej więcej na przełomie marca i kwietnia". – Czyli czeka nas jeszcze mniej więcej miesiąc nieprzerwanych wzrostów – tłumaczył.

Według obecnych prognoz, w szczycie tej trzeciej fali, średni dzienny poziom zakażeń wyniesie 10-12 tysięcy przypadków dziennie. – Co z punktu widzenia samego systemu opieki zdrowotnej jest liczbą, z którą sobie poradziliśmy – podkreślił Niedzielski, zaznaczając, że to wciąż niepewny scenariusz, bo na przyspieszenie wzrostu zakażeń mogą też wpłynąć nowe mutacje wirusa.

– Cały czas trzeba powtarzać, że musimy sami postępować rozważnie i się chronić. Mówię o stosowaniu reguły DDM, czyli dezynfekcja, dystans, maseczki. To jest tak naprawdę jedyne narzędzie. Szczepienia jeszcze nie mają efektu tamy i zahamowania pandemii – dodawał.

"Najbardziej narażona jest Warmia i Mazury"

Jak mówił Niedzielski, najbardziej narażone na mutacje, są "zdecydowanie Warmia i Mazury, potem Kujawsko-Pomorskie i Pomorskie".

– Drugą falę przechodziliśmy od południa na północ, najpierw ta druga fala dotknęła Małopolski, Podkarpacia i potem się przetaczała stopniowa na północ Polski. To, co mamy w Warmińsko-Mazurskim, to jest taki nieprzerwany od ponad 1,5 miesiąca wzrost zakażeń, czyli to jest w gruncie rzeczy druga fala w tym regionie, na którą się nałożyły te dodatkowe elementy, czyli poluzowanie postaw i pojawienie się mutacji – wyjaśniał.

Do Polski dotrze jutro 380 tys. szczepionek