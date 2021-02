Powrót dzieci do szkół. Czarnek: Najpóźniej do połowy tygodnia zapadnie decyzja

Przemysław Czarnek stwierdził na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia, że ostatnie dane dotyczące liczby nowych przypadków zakażenia koronawirusem zweryfikowały plany ministerstwa. Jeszcze niedawno resort nie wykluczał bowiem rozszerzenia nauczania stacjonarnego o starsze roczniki.

– Jeszcze dwa tygodnie temu mieliśmy nadzieję, że od 1 marca będzie decyzja o poszerzaniu nauki stacjonarnej. Na ten moment obserwujemy wzrosty zakażeń koronawirusem - wszystko jest możliwe – powiedział minister.

W połowie lutego resort edukacji ogłosił decyzję dotyczącą formy nauki uczniów szkól podstawowych oraz średnich. Klasy I-III do końca miesiąca będą uczęszczać na zajęcia stacjonarnej, podczas gdy pozostali uczniowie - będą uczyć się zdalnie. Z kolei w sobotę minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że uczniowie klas ósmych i maturalnych definitywnie nie wrócą do szkół na początku marca. Nie wykluczył jednak, że nastąpi to niedługo potem.

– Jeżeli ta trzecia fala będzie przebiegała spokojnie, jeżeli będzie spłaszczona, to dzieci z klas 1-3 będą dalej uczęszczać do szkół w trybie stacjonarnym – stwierdził z kolei Czarnek na antenie radia.

Trzecia fala koronawirusa

– Ludzie naprawdę umierają, ludzie naprawdę chorują. Wszystko zależy od rozwoju pandemii koronawirusa. Mam nadzieję, że utrzymamy sytuację, która jest teraz, czyli klasy 1-3 w trybie stacjonarnym – powiedział szef resortu edukacji i nauki.

Czarnek odniósł się także do dużego zainteresowania szczepieniami przeciwko COVID-19 ze strony nauczycieli. Jego zdaniem to dobry sygnał.

– Cieszy fakt, że nauczyciele tak chętnie zarejestrowali się na szczepienia. Musimy jednak patrzeć na trzecią falę i to, jak będzie się rozwijać – powiedział. Minister poinformował o skali chętnych na szczepienia. – Szczepienie nauczycieli przebiega dobrze - w sobotę było zaszczepionych już ponad 100 tys. osób z tej grupy. Zgłosiło się 543 tys. osób z ogólnej liczby 800 tys.

Czarnek dodał również, że od tego, ilu nauczycieli przyjmie szczepionkę, będą zależały dalsze decyzje ministerstwa.

– Jeżeli środowisko nauczycielskie będzie zaszczepione i bezpieczne, to w perspektywie 2-3 tygodni będziemy podejmować decyzje ws. szkół – zadeklarował.



