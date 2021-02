Trwają poszukiwania ciała Lityńskiego. Ratownicy wyłowili czapkę polityka

Jak podaje serwis pultusk24.pl poszukiwania ciała Lityńskiego wznowiono o godzinie 8:00 rano. Działania służb koncentrują się w pobliżu miejsca zaginięcia polityka, który utonął w Narwi w Pułtusku.

"Wczoraj jednostki policyjne i strażackie wsparli ratownicy WOPR z Pułtuska. Dziś dołączyła do nich Państwowa Straż Rybacka. (Fot. WOPR Pułtusk, OSP. Grabówiec)" – podaje serwis.

Serwis Polsat News poinformował natomiast, że poszukujący ciała polityka ratownicy WOPR wyłowili w poniedziałek kaszkiety należący do polityka.

Tragiczne okoliczności śmierci polityka

O śmierci byłego działacza "Solidarności" Jana Lityńskiego poinformował w niedzielę dziennikarz i działacz opozycyjny w okresie PRL Eugeniusz Smolar.Wiadomo, że Lityński zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku, co potwierdziła wczoraj wdowa po polityku.

"Drodzy, Janek nie wypłynął z przerębli, ratując psa. W przerębli znaleźliśmy się razem, bo pobiegłam go ratować. My żyjemy. Janka szuka straż, helikoptery. Straciłam wczoraj swoje życie, Serce. Wszystko. Był w znakomitej formie, acz nie na tyle, by się stamtąd wydostać" – napisała na swoim profilu na Facebooku Elżbieta Bogucka.

Kim był Jan Lityński?

Urodził się w 1946 r. w Warszawie. Był organizatorem i uczestnikiem studenckich wystąpień w marcu 1968 r., został wówczas skazany na 2,5 roku więzienia. Pracował jako robotnik, następnie programista komputerowy.

W 1976 r. współzałożyciel "Biuletynu Informacyjnego", pierwszego pisma ukazującego się poza cenzurą. Wielokrotnie aresztowany. W 1977 r. współredaktor "Robotnika", niezależnego pisma na rzecz zakładania wolnych związków zawodowych. Członek KSS "KOR", współpracownik Biura Interwencyjnego KSS "KOR" i "Krytyki" (członek redakcji) – czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta.

W 1980 r. doradca władz NSZZ "Solidarność". Autor uchwalonego przez I Zjazd "Solidarności" Posłania do Ludzi Pracy Europy Wschodniej. W 1981 r. w stanie wojennym internowany, a następnie aresztowany. Po ucieczce z przepustki z więzienia od 1984 r. w solidarnościowym podziemiu, członek Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ "S", Region Mazowsze. W 1989 r. uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Wybrany do Sejmu RP w 1989 z woj. wałbrzyskiego – czytamy.

W latach 1989-2001 był posłem na Sejm, m.in. przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Komisji Służb Specjalnych. Od 1990 r. w ROAD, następnie w UD i UW (wiceprzewodniczący). W latach 2008-2010 doradca PLL LOT do spraw społecznych, mediator sporów.

W latach 2010-2015 był doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. kontaktów z partiami i środowiskami politycznymi.

Jan Lityński został odznaczony przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006 r.) i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą (2008 r.). W 2015 r. prezydent Bronisław Komorowski nadał mu Krzyż Wolności i Solidarności.