"Czy musimy wymierać razem z Europą?". Ziemkiewicz zapowiada nowy numer "Do Rzeczy"

Wymieramy. To jest fakt. Wymieramy i jako Polska, i jako Europa. Szczególnie teraz, w czasie epidemii, jest tragiczicznie zła sytuacja demograficzna naszego kraju. Pytanie jest takie, czy musimy razem z Europą wymierać? Czy np. możemy ściągnąć do siebie wartościową ludność, która będzie Polsce służyć, Polskę rozwijać, polskie PKB budować? A jeżeli tak, to jak ją ściągnąć? O tym pisze Wojciech Golonka – mówi Rafał Ziemkiewicz zapowiadając najnowszy numer tygodnika "Do Rzeczy".