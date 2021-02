"Europa Karpat" – dzień drugi. Rolnictwo, zabytki i młodzież

Aż połowa zabytków materialnych i niematerialnych UNESCO całej Unii Europejskiej znajduje się w Europie Środkowej. To oznacza, że to dziedzictwo, to „wschodnie płuco”, jak określał ten region Jan Paweł II, jest równorzędnym miejscem dla całej cywilizacji europejskiej – zauważył Marek Kuchciński na zakończenie 28. edycji konferencji „Europa Karpat”. Przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych zapowiedział także sformułowanie w ciągu najbliższych dni drugiej Deklaracji Przemyskiej.

Europejski Zielony Ład szansą dla środowiska i rolnictwa ekologicznego – Gospodarstwa rodzinne mają duży potencjał, mogą one zaopatrywać lokalne rynki w żywność wyprodukowaną w zgodzie z ochroną środowiska – mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda podczas pierwszej niedzielnej debaty na konferencji "Europa Karpat", podkreślając, że gospodarstwa rodzinne są „gwarantem dostarczania nieprzetworzonej i naturalnej, wysokiej jakości żywności”. Podczas dyskusji komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, przekonywał, że europejski Zielony Ład jest szansą dla polskiego rolnictwa. – Jeśli te możliwości mądrze wykorzystamy, to jest szansa rozwoju rolnictwa w całej Unii Europejskiej, a szczególnie tam, gdzie jego model jest oparty na strukturze niewielkich gospodarstw, tak jak na Podkarpaciu czy w Małopolsce – zaznaczył komisarz Wojciechowski, podkreślając, że „skrócenia łańcucha dostaw nie można mylić z protekcjonalizmem. Region z sukcesami Uczestnicy drugiego panelu dyskutowali o współpracy kulturalnej w Karpatach (w tym o Szlaku Jagiellońskim, Karmazynowym Szlaku czy projekcie Via Culturalia), o wspólnym dziedzictwie całego regionu, a także o tym, czy warto wpisać dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze Karpat na listę UNESCO. Dyrektor Instytutu Europy Środkowej Beata Surmacz zauważyła, że Europa Środkowa to niemal 50 proc. dziedzictwa materialnego, niematerialnego Unii Europejskiej. – Europa Środkowa i Wschodnia ma własną historię, która może być porównywana z sukcesem współczesnej integracji europejskiej – powiedziała prof. Beata Surmacz, przypominając sukces Unii Lubelskiej, która była „pierwszym przykładem związku wielonarodowego, który powstał w procesie negocjacji. Była rozwiązaniem kompromisowym, który okazał się niezwykle trwały”. Podczas debaty o kulturze Adrienne Körmendy, była konsul generalna Węgier w Krakowie, zwróciła również uwagę na ogromne znaczenie projektu Trójmorza. – Warunkiem odbudowy podmiotowości politycznej i gospodarczej jest odbudowa przez narody, obywateli tego regionu swojej podmiotowości, odzyskanie pewności siebie, wiary w swoje wartości. Sukces jest bardzo mocno uwarunkowany przez sferę ludzką, a odbudowa wspólnoty narodów, obywateli jest możliwa przez kulturę. Region ten jest wielokulturowy i wzajemne rozumienie jest szczególnie ważne. Narody Trójmorza same muszą być przekonane o własnej wartości i poznać wzajemne osiągnięcia kulturalne i inne dziedzictwa materialne – zaznaczyła Körmendy. Urodzeni w czasach wolności Ostatni panel wideokonferencji „Europa Karpat” – „Urodzeni w czasach wolności. Jak sprawnie łączyć i instytucjonalizować współpracę młodzieży w Europie Środkowej?” – dotyczył spraw młodzieży w państwach regionu karpackiego. – Dzięki zewnętrznym zjawiskom negatywnym, jak kryzys migracyjny, ekspansja ideologii z Zachodu Czesi uświadomili sobie, że mają więcej wspólnego z Polakami i Węgrami niż z Niemcami. To samo uświadomili sobie Polacy i Słowacy – stwierdził redaktor naczelny czeskiego portalu „Konzervativní noviny” Matyáš Zrno. Dyrektor kreatywna Fundacji State of Poland Danuta Nierada, zwróciła uwagę na wagę polityki budowanie tożsamości i przekonywania mieszkańców regionu, że wcale nie są gorsi od zachodnich sąsiadów. – Komunizm przerwał ciągłość historyczną i tożsamościową – zaznaczyła, podkreślając, że jeśli chce się dotrzeć do ludzi młodych, to trzeba postawić nie na tradycyjną edukację, lecz na Internet i media społecznościowe. Czytaj też:

