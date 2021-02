"Jeży włosy na głowie". Poseł Lewicy chce usunięcia "W pustyni i w puszczy" z kanonu lektur szkolnych

Gdula napisał w mediach społecznościowych, że jego 11-letnia córka "przebrnęła" właśnie przez powieść Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy". Przy tej okazji poseł Lewicy swoją opinią na temat tej książki.

"Nie ma chyba w polskiej literaturze drugiej podobnej perły łączącej w takim natężeniu rasizm, kolonializm i patriarchat" – ocenił parlamentarzysta. Podkreślając, że kanon lektur w szkole podstawowej nadaje się do kosza, zaapelował: "Przestańmy męczyć i zatruwać dzieci!".

twitter

" Zauważył pan, że oszukujecie kolejne pokolenie?"

Pod wpisem Macieja Gduli na Twitterze pojawiło się mnóstwo komentarzy. Na jego opinię zareagował dziennikarz Polsat News Mateusz Maranowski. "Panie Pośle, a jakie ma Pan propozycje jeśli chodzi o lektury?" – zapytał. W odpowiedzi Gdula napisał: "Zamiast 'W pustyni i w puszczy' proponuję 'Cyryl gdzie jesteś' Woroszylskiego. Zamiast 'Chłopców z Placu broni', 'Wojnę, która ocaliła mi życie' K. Brubaker-Bradlay, zamiast 'Kamieni na szaniec' (7-8 klasa) 'Pamiętnik z Powstania warszawskiego' Białoszewskiego".

"Robisz wszystko by w każdym tygodniu trafić do głównych serwisów.;) Przemyślana strategia.;)" – napisał z kolei wiceminister spraw wewętrznych i administracji Błażej Poboży. Na ten komentarz poseł Lewicy także odpowiedział. "Naprawdę ten Sienkiewicz to ciemny kanał:) pamięć trochę to zaciera, ale czytane dziś w Pustyni i w puszczy jeży włosy na głowie" – odparł.

Nieco mniej życzliwy dla Gduli był były poseł Kukiz'15 Tomasz Jaskóła. "Niech pan opowie o jej dziadku (Gdula senior):) Ludzie Jaruzelskiego mordują naród, dziadzia służy dalej. Kiszczak inwigiluje homoseksualistów, Dziadzia mówi nie ważne, wujek Jurek Urban ma rację. Zauważył pan, że oszukujecie kolejne pokolenie? Kiedyś zrozumieją.:)" – napisał. Na ten komentarz odpowiedzi jednak zabrakło.

"W pustyni i w puszczy" to przygodowa powieść dla młodzieży autorstwa Henryka Sienkiewicza. Początkowo była publikowana w odcinkach na łamach "Kuriera Warszawskiego" w latach 1910–1911. Wydana została w 1911 w Warszawie. Książka została przełożona na 21 języków i stała się międzynarodowym bestsellerem.



Czytaj też:

Hipokryzja lewicy gorsza od faszyzmu



Czytaj też:

"Najmłodszy w historii partii". Jest nowy rzecznik Lewicy