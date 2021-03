Niedzielski: Mówienie o 40 tys. zakażeń dziennie to abstrakcja

Szef resortu zdrowia pytany na konferencji o to, kiedy spodziewać się największego wzrostu zakażeń w trzeciej fali pandemii, odparł, że nadal aktualna jest prognoza, zgodnie z którą średnia dzienna wyniesie 10-12 tys. zakażeń dziennie.

– Wydaje się jednak, że taka prognoza, która pokazuje, że szczyt będzie w przedziale 10-12 tys. jest raczej prognozą optymistyczną i rosnące udziały mutacji brytyjskiej mogą powodować, że te wielkości zostaną przekroczone – powiedział Niedzielski.

Natomiast, dodał, "mówienie w tej chwili o poziomach rzędu 40 tys. wydaje się nieco jeszcze abstrakcyjne, chociażby ze względu na to, że jak porównujemy sobie dynamikę tego, co się działo w drugiej fali i tego, co się dzieje teraz, to te przyrosty są na razie troszeczkę mniejsze niż były podczas drugiej fali".

Koronawirus. Najnowsze dane MZ

W poniedziałek rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4 786 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 24 kolejnych ofiarach śmiertelnych COVID-19.

Nowe przypadki SARS-CoV-2 dotyczą województw: mazowieckiego (1051), pomorskiego (643), śląskiego (373), dolnośląskiego (352), kujawsko-pomorskiego (336), podkarpackiego (335), małopolskiego (282), wielkopolskiego (202), warmińsko-mazurskiego (197), łódzkiego (186), świętokrzyskiego (180), zachodniopomorskiego (139), lubuskiego (117), podlaskiego (104), lubelskiego (97), opolskiego (84).

W raporcie MZ podano, że 108 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Zmarło już ponad 43 tys. osób

Z powodu COVID-19 w ostatniej dobie zmarło 6 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 18 osób. Łączna liczba zakażonych koronawirusem to już 1 711 772. Dotychczas zmarły 43 793 osoby. Wyzdrowiało 1 430 861 chorych.

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia informowało o 10 099 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej zanotowano w woj. mazowieckim, śląskim i pomorskim.

