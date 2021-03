Lockdown w kolejnych regionach? Minister zdrowia dementuje

Radio RMF FM podało w poniedziałek, że województwa pomorskie i lubuskie mogą zostać objęte takimi obostrzeniami, jak Warmia i Mazury. Decyzją rządu warmińsko-mazurskie jest jedynym regionem w Polsce, w którym wprowadzono regionalny lockdown.

Niedzielski pytany na konferencji prasowej, czy potwierdza informacje o wprowadzeniu takich obostrzeń w województwach pomorskim i lubuskim, odparł, że nie. – To są absolutnie niepotwierdzone żadne informacje – powiedział szef MZ.

Dodał, że na poniedziałkowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego "w ogóle nie było dyskusji dotyczącej tych dwóch województw". – Na razie nie ma żadnej decyzji i te decyzje będą dopiero podejmowane oczywiście pod kątem obserwowanych parametrów – zaznaczył Niedzielski.

Od soboty regionalizacja obostrzeń

Do 14 marca na Warmii i Mazurach obowiązują zaostrzone rygory sanitarne. Ma to związek z utrzymującą się do dwóch tygodni wysoką liczbą zakażeń COVID-19. W związku z lockdownem najmłodsi muszą powrócić do nauki zdalnej, zamknięte są galerie handlowe i hotele oraz kina i teatry. Nie można korzystać z basenów, kortów, zawody i mecze sportowe odbywają się bez udziału publiczności.

Koronawirus. Najnowsze dane MZ

W poniedziałek rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4 786 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 24 kolejnych ofiarach śmiertelnych COVID-19.

Nowe przypadki SARS-CoV-2 dotyczą województw: mazowieckiego (1051), pomorskiego (643), śląskiego (373), dolnośląskiego (352), kujawsko-pomorskiego (336), podkarpackiego (335), małopolskiego (282), wielkopolskiego (202), warmińsko-mazurskiego (197), łódzkiego (186), świętokrzyskiego (180), zachodniopomorskiego (139), lubuskiego (117), podlaskiego (104), lubelskiego (97), opolskiego (84).

W raporcie MZ podano, że 108 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Niedzielski: Mówienie o 40 tys. zakażeń dziennie to abstrakcja