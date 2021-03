Polska przyjęła pierwszego pacjenta covidowego ze Słowacji

– 53-latka trafiła do nas dzisiaj ze szpitala w Preszowie. Kobieta przechodzi badania lekarskie, jest podpięta do respiratora. Jej stan jest stabilny – powiedziała we wtorek PAP Jolanta Malinowska-Pietrachowicz, dyrektor ds. medycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

Drugi pacjent przybędzie jeszcze dziś?

To pierwsza i na razie jedyna pacjentka ze Słowacji w polskim szpitalu. Zgodnie z informacjami dyrekcji gorlickiej placówki, jeszcze najprawdopodobniej dzisiaj, do lecznicy przewieziony zostanie drugi pacjent z Preszowa – ok. 70-letni mężczyzna, także w stanie stabilnym.

Do szpitali na południu Polski mają trafiać pacjenci, którzy wymagają podpięcia do respiratora. Zgodnie z informacjami biura prasowego wojewody małopolskiego, przekazanymi PAP, we wtorek do szpitali może zostać przyjętych łącznie czterech słowackich pacjentów – trzech do Gorlic i jeden do Nowego Targu.

Przygotowano kilkadziesiąt miejsc

Szpital w Gorlicach ma przygotowane cztery łóżka respiratorowe dla pacjentów ze Słowacji; a szpital w Nowym Targu – 18 miejsc, w tym sześć intensywnych, zarówno dla polskich, jak i dla słowackich pacjentów.

W transport chorych ze Słowacji zaangażowana ma być straż graniczna. Według jej informacji, 53-latka z Preszowa przewieziona została rano przez przejście Konieczna-Becherov.

Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 15 400 zajętych tzw. łóżkach covidowych i 1 540 zajętych respiratorach przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. W ciągu ostatniej doby wykryto prawie 8 tys. nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 215 osób.

Czytaj też:

Liczba ofiar COVID-19 w Polsce przekroczyła 44 tys.