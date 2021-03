Czekają nas przedterminowe wybory? Jest komentarz Sobolewskiego

We wtorek po południu prezes Praw i Sprawiedliwości spotkał się z szefem Porozumienia Jarosławem Gowinem. O tych rozmowach oraz sporach wewnątrz Zjednoczonej Prawicy mówił w poranku radia Siódma9 szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Przedterminowe wybory?

– Nic mi na ten temat nie wiadomo, aby były w planie bądź miały być przedterminowe wybory – zapewniał polityk.

– Doskonale pamiętam końcówkę kampanii i wybory w 2019 roku, kiedy Polacy obdarzyli nas mandatem zaufania, do działań, które przedstawialiśmy im w naszym programie wyborczym, więc jesteśmy zobowiązani do tego, aby te obietnice wyborcze, z którymi szliśmy do wyborów i którym Polacy zaufali, wykonać jako Zjednoczona Prawica – tłumaczył Sobolewski.

– Odnośnie sytuacji w Zjednoczonej Prawicy i i tego, co dalej, to od razu chcę stwierdzić, że są rozmowy, rozmawiamy w tej chwili o tym, jak dalej mamy działać, mamy funkcjonować i jestem optymistą – podkreślił dalej szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

– Uważam że tak, jak do tej pory przynosiły te rozmowy kompromisowe rozwiązania, tak i teraz będzie podobnie – dodał polityk.

Fogiel o rozmowach w koalicji: Dobra atmosfera

Wtorkowe rozmowy skomentował także wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

– Szczegóły pozostają między panami biorącymi udział w rozmowie, ale jak słyszymy, mówią to źródła zbliżone do zaproszonych gości, rozmowy odbywały się w dobrej atmosferze – tłumaczył Fogiel w Jedynce Polskiego Radia

Wicerzecznik PiS przywoływał także słowa Jarosława Kaczyńskiego, który apelował, aby poskromić ambicje i pracować nad utrzymaniem jedności Zjednoczonej Prawicy. – Najważniejsze jest to, że rozmawiamy, te słowa pana prezesa Kaczyńskiego sprzed kilku dni, że każdy kto chciałby rozbijać Zjednoczoną Prawicę, tak naprawdę działa na szkodę rzeczy znacznie ważniejszych, nie naszego interesu politycznego, te słowa trafiły na podatny grunt – ocenił dalej Radosław Fogiel.

