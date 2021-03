Kiedy Mabion rozpocznie produkcję szczepionki? Borys podał termin

W środę spółka Mabion poinformowała, że zawarła umowę z amerykańską firmą Novavax na transfer technologii i próby techniczne dotyczące produkcji antygenu kandydata na szczepionkę przeciw COVID-19. Dodała, że ma też porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju (PRF) ws. inwestycji do 40 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych. Szczepionka Novavax jest obecnie w trakcie procesu rejestracji w Europejskiej Agencji Leków.

"To priorytet"

Prezes PFR Paweł Borys podkreślił na środowej konferencji, że projekt finansowania Mabionu jest teraz priorytetowy. – Projekt dotyczący finansowania Mabionu jest teraz priorytetowy. Jest szansą, aby rozpocząć produkcję szczepionki w Polsce. Inwestycja w kwocie 40 mln zł przyczyni się do tego, że Mabion będzie mógł podwoić moce produkcyjne w tym roku, na tym się najbardziej koncentrujemy – powiedział Borys.

Firma Mabion podała, że inwestycja PFR w spółkę polegać będzie na trzyletniej pożyczce lub emisji obligacji, udzielonej firmie do 30 mln zł (Inwestycja Dłużna) oraz objęcia akcji Mabionu do 10 mln zł w ramach planowanej emisji akcji.

Zgodnie z Porozumieniem Inwestycja Dłużna PFR będzie warunkowana podpisaniem przez Mabion umowy produkcyjnej z Novavax, Inc. przewidującej określone przychody netto spółki z tytułu realizacji umowy. Inwestycja Dłużna zostanie też zrealizowana pod warunkiem m.in. pozyskania dodatkowego finansowania z emisji akcji.

Prezes PFR liczy, że firmie Mabion uda się uruchomić produkcję szczepionek na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2021 roku, choć zwrócił uwagę, że inwestycje w branże biotechnologiczne wiążą się z podwyższonym ryzykiem.

Dodał, że Fundusz nie wyklucza też dalszego dofinansowania firmy. – Obecnie spółka ma dwa reaktory, które mogą być wykorzystywane do produkcji szczepionek. Chcemy, aby firma miała zapewnione finansowanie na dodatkowe bioreaktory, które będą mogły być uruchomiane ok. trzeciego kwartału tego roku – powiedział. Zwrócił uwagę, że "jeśli będzie takie zapotrzebowanie, jesteśmy w stanie dalej wspierać firmę finansowo, by mogła dokonywać kolejnych inwestycji zwiększających moce produkcyjne".

Borys ocenił, że inwestycja PFR w Mabion zwiększa pewność dostaw szczepionek Novavax, które Polska zamówiła, a także zwiększa bezpieczeństwo całego programu szczepień.

Prezes PFR przypomniał, że Fundusz w swoim portfelu ma udziały w trzech spółkach biotechnologicznych i jest zainteresowany, by rozwijać inwestycje w tej branży, zwłaszcza w obecnej sytuacji. – Jeśli pojawią się również inne ciekawe projekty w tym obszarze, jesteśmy zainteresowani inwestycjami – zadeklarował.

Zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Mabionu Maciej Wieczorek wyjaśnił na konferencji, że rozmowy z firmą Novavax rozpoczęły się kilka miesięcy temu. – Jesteśmy przekonani, że jesteśmy idealnym partnerem dla spółki Novavax, by stać się czołowym, jednym z najważniejszych miejsc wytwórczych tej nowoczesnej szczepionki – podkreślił.

Wieczorek dodał, że szczepionki będą produkowane w certyfikowanym zakładzie wytwórczym pod Łodzią. Mówił, że jeśli szczepionka Novavax zostanie dopuszczona do obrotu na terenie UE, "w Polsce mogłaby być dostępna praktycznie następnego dnia po dacie dopuszczenia do obrotu".

Zastrzegł jednak, że jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, gdzie trafią szczepionki wyprodukowane przez jego firmę. – Jeżeli skutecznie wytworzymy szczepionki, staniemy się kluczowym dostawcą, staniemy się jednym z istotnych elementów dostarczania tej szczepionki na różne rynki – stwierdził Wieczorek. Dodał, że trudno dzisiaj określić, "czy i w jakim zakresie będziemy dostarczać szczepionkę wytwarzaną u nas dla Polski".

Przedstawiciel firmy podkreślił, że Mabion jest "czysto polską spółką, założoną przez kilka polskich firm farmaceutycznych". – W międzyczasie staliśmy się czołową spółką, która rozwinęła i wdrożyła w skali przemysłowej nowoczesne technologie w zakresie rekombinowanych białek, czyli tych produktów, które dzisiaj są najistotniejsze w nowoczesnych lekach biotechnologicznych – przekazał.

Novavax jest firmą biotechnologiczną zaangażowaną w dostarczanie nowych produktów, które wykorzystują jej własną, innowacyjną, opatentowaną technologię rekombinowanych szczepionek nanocząsteczkowych w celu zapobiegania szerokiej gamie chorób zakaźnych - podano w informacji.

Jak czytamy na stronie Mabion, jest to polska firma biotechnologiczna, utworzona w marcu 2007 r. Przedmiotem jej działalności jest opracowywanie i wdrażanie najnowszej generacji leków biotechnologicznych opartych na technologii przeciwciał monoklonalnych.

Czytaj też:

Sutkowski: Wznosi się trzecia fala koronawirusa Czytaj też:

Spychalski: To premier poprosił o interwencję w sprawie chińskich szczepionek