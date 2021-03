Spychalski: To premier poprosił o interwencję w sprawie chińskich szczepionek

– Kwestia ewentualnego zakupu przez Polskę szczepionek przeciw COVID-19 z Chin będzie prowadzona dalej na poziomie rządowym. Rolą pana prezydenta było to, żeby podczas rozmowy na najwyższym szczeblu pomiędzy przewodniczącym Xi Jinpingiem a prezydentem Polski ten temat znalazł się na agendzie. Pan przewodniczący odniósł się do tej sprawy pozytywnie. Mówił, że jeżeli polski rząd będzie zainteresowany, to te rozmowy będą dalej toczone, a Chiny są gotowe udostępnić, sprzedać Polsce szczepionki – mówił w Radiu Plus Błażej Spychalski.

Prezydent obawia się o przetrwanie koalicji?

Spychalski był również pytany w radiu Plus, czy głowa państwa obawia się o trwałość koalicji rządzącej.

– Formuła funkcjonowania Zjednoczonej Prawicy jako trzech osobnych partii jest formułą wymagającą dyskusji i debaty. W momencie, kiedy pojawiają się istotne rozbieżności, jest taki przekaz, że dzieje się coś złego – mówił.

– Polska potrzebuje, szczególnie w tym trudnym czasie, stabilnego rządu. To jest apel ze strony Prezydenta i Kancelarii Prezydenta, żeby ten trudny moment był przez Zjednoczoną Prawice prowadzony dlatego, że rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego po prostu dobrze prowadzi polskie sprawy. I o to jest apel, żebyśmy o tym pamiętali, że wiele wyzwań przed nami, a ambitne, ważne wyzwania mogą być prowadzone tylko przez ten rząd – podkreślał.

Prezydent podpisze ustawę o 14 emeryturze

Prezydencki minister poinformował również, jaka będzie decyzja prezydenta w sprawie ustawy przyznającej 14 emeryturę.

– To jedna z zapowiedzi Pana Prezydenta złożona nieco ponad rok temu, że PAD oczekuje uchwalenia ustawy o 14 emeryturze. Ustawa została uchwalona za co bardzo dziękujemy rządowi i parlamentowi. Rzeczywiście czeka dzisiaj na podpis. Pan Prezydent wielokrotnie podkreślał, że każda ustawa, która jest dobra, proobywatelska i także emerytom, rencistom, przynosi coś dobrego, będzie znajdowała uznanie w oczach Pana Prezydenta. Jestem przekonany, że tak samo będzie w przypadku tej ustawy – poinformował.

