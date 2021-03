Koronawirus w Polsce. Szybko rośnie liczba zajętych łóżek i respiratorów

W komunikacie Ministerstwa Zdrowia potwierdzono informację, którą w środę rano podał w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jest to niemal podwojenie liczby zakażeń w stosunku do wczorajszego bilansu.We wtorek ministerstwo przekazało informacjęo 7 937 nowych przypadkach zakażeń.

Najwięcej zakażeń w mazowieckim

15 698 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem dotyczt województw: mazowieckiego (2750), śląskiego (1989), pomorskiego (1399), małopolskiego (1272), wielkopolskiego (1212), warmińsko-mazurskiego (1132), łódzkiego (960), kujawsko-pomorskiego (949), dolnośląskiego (782), podkarpackiego (687), zachodniopomorskiego (605), lubelskiego (500), podlaskiego (461), lubuskiego (387), świętokrzyskiego (274), opolskiego (208).

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, 131 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 w ostatniej dobie zmarło 61 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 248 osób.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem w Polsce sięgnęła 1 735 406/. Dotychczas zmarło 44 360 osób.

Wzrasta liczba hospitalizacji

Według danych publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa obecnie 15 591 osób. 1583 zakażonych osób jest pod respiratorem.

Tydzień temu, 24 lutego, resort informował, że hospitalizowanych jest 13 477 pacjentów, a ze wsparcia respiratorem korzysta 1321 chorych.

Na kwarantannie przebywa obecnie 194 086 osób. Wyzdrowiało dotąd 1 441 479 zakażonych.

