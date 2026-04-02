Wiceprezydent USA leci na Węgry. Pomoże Orbanowi?

W drugiej połowie marca Reuters, powołując się na źródła zaznajomione z planami wiceprezydenta, donosił, że do wizyty ma dojść w "nadchodzących dniach". Teraz wiadomo, że JD Vance będzie przebywał na Węgrzech w dniach 7-8 kwietnia. W podróży będzie mu towarzyszyła żona.

"Podczas pobytu w Budapeszcie, wiceprezydent odbędzie spotkanie dwustronne z premierem Viktorem Orbanem. Ponadto wiceprezydent wygłosi przemówienie na temat bogactwa relacji USA i Węgier" – podano w oficjalnym komunikacie.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia.

"Wizyta ta stanowi ważny moment w umacnianiu relacji węgiersko-amerykańskich. Oczekuje się, że odbędą się rozmowy na wysokim szczeblu na temat bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej i wspólnych interesów strategicznych" – napisał w serwisie X Balazs Orban, szef biura politycznego premiera Węgier.

Trump popiera Orbana

Prezydent USA Donald Trump kilkakrotnie już udzielał publicznego poparcia Orbanowi. Zrobił to również podczas lutowej wizyty w Budapeszcie sekretarz stanu Marco Rubio. "Z dumą POPARŁEM Viktora w wyborach w 2022 roku i jestem zaszczycony, że mogę to zrobić ponownie. Viktor Orban to prawdziwy przyjaciel, wojownik i ZWYCIĘZCA. Ma moje pełne i całkowite poparcie dla reelekcji na stanowisko premiera Węgier – NIGDY NIE ZAWIEDZIE WIELKIEGO NARODU WĘGIER!" – napisał w lutym prezydent w jednym z wpisów na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Dodał, że relacje Waszyngtonu z Budapesztem osiągnęły "nowe szczyty" i czeka na dalszą współpracę z nim jako szefem rządu.

Później prezydent USA zwrócił się także do Węgrów z apelem o głosowanie na Viktora Orbana i jego partię Fidesz w najbliższych wyborach parlamentarnych. Trump napisał w serwisie społecznościowym Truth Social, że Orban jest "naprawdę silnym i wpływowym liderem, który może pochwalić się udokumentowanymi osiągnięciami w zakresie osiągania fenomenalnych wyników".

"Niestrudzenie walczy o swój wspaniały kraj i naród i kocha ich tak samo mocno, jak ja kocham Stany Zjednoczone Ameryki. Viktor robi wszystko, co w jego mocy, aby chronić Węgry, rozwijać gospodarkę, tworzyć miejsca pracy, promować handel, powstrzymać nielegalną imigrację i zapewnić prawo i porządek" – stwierdził prezydent USA.

