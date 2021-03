"Na całym Mazowszu nie ma miejsc". Ujawniono nagranie z karetki

Na nagraniu ujawnionym przez TVN Warszawa zarejestrowano rozmowy pomiędzy dyspozytorem a załogą karetki Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, pełniącej tego dnia dyżur w Warszawie. Nagranie pochodzi z wtorku, 2 marca.

Karetka podjechała przed szpital imienia im. prof. W. Orłowskiego. Załoga usłyszała taki komunikat: – Orłowski mówi, że nie ma miejsc covidowych. Co dalej? – słychać w zarejestrowanej rozmowie pomiędzy ratownikiem medycznym a dyspozytorem.



Dyspozytor: – Pacjent wymaga tlenu na już?



Ratownik: – No, przydałoby się. Ma 90 saturacji bez tlenu.



Dyspozytor: – Mają choć kawałek jakiejś izolatki albo coś takiego?



Ratownik: – No nie, nic nie mają. Mówią, że mają covida i nie mają żadnej izolatki wolnej.



Dyspozytor: – Ja już autentycznie nie mam cię gdzie przekierować. Na całym Mazowszu nie ma już ani jednego szpitala, wykazującego dodatnie miejsca. To nie jest żart. Nie ma Łosic, nie ma Sokołowa, nie ma Wyszkowa, nie ma Pułtuska, Płocka ani Żyrardowa. Wszędzie jest już kicha – więc, niestety, powiedz panu lekarzowi, że pacjent musi zostać, bo najzwyczajniej na świecie nie mam go gdzie przekierować.



Ratownik: – Dobra, idę walczyć.



Dyspozytor: – Możesz odmówić przyjęcia odmowy, po prostu nie ma miejsc na całym Mazowszu. Nigdzie.



Nagranie kończy informacja, którą ratownik medyczny przekazuje dyspozytorowi, że izolatka miała być wolna za około dwie godziny. – Mówią, że więcej izolatek już nie będzie – słyszymy. – No to trudno, czekamy – odpowiada dyspozytor.

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 15 698 osób, najwięcej odnotowano ich w woj. mazowieckim – 2750. W dobowych zakażeniach doszliśmy do poziomów odnotowanych w listopadzie. Zmarło 309 osób.

Z kolei minister Adam Niedzielski przekazał podczas konferencji prasowej, że na posiedzeniu rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego została podjęta decyzja o uruchomieniu szpitali tymczasowych w 9 województwach.



