Poruszający wpis byłego dziennikarza TVP. "Jestem bezradny, może ktoś pomoże"

Bober to 85-letni dziennikarz i publicysta. W latach 1980 -1981 prowadził w Telewizji Publicznej program "Listy o gospodarce". Był to pierwszy w historii PRL program telewizyjny o charakterze ekonomicznym, w którym bez ingerencji cenzury przekazywano informacje o stanie gospodarki Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego Bober stracił pracę w TVP.

Dziennikarz prosi o pomoc

Dziennikarz zamieścił w środę na Facebooku apel o pomoc w dostaniu się na szczepienie przeciwko COVID-19. Bober przeszedł niedawno poważną operację nogi, w związku z czym miał poważne problemy z dotarciem do przychodni, gdzie wyznaczono mu termin otrzymania szczepionki przeciw COVID-19.

"JESTEM BEZRADNY, MOŻE KTOŚ POMOŻE" – zaczął swój wpis Bober.

"Już raz musiałem przekładać szczepienie 2 dawki,bo trafiłem do Szpitala Bielańskiego na skomplikowaną operację nogi. Dziś karetka pogotowia przywiozła mnie z powrotem do domu, bo samodzielnie nie mogę chodzić. OSTATECZNY termin szczepienia, to 05.03.22 –i na taką datę moja Przychodnia Medycyny Rodzinnej wystawiła mi ZLECENIE NA TRANSPORT SANITARNY" – pisze dziennikarz.

Biurokratyczny mur

Autor wpisu z żalem przyznaje, że stanął wobec biurokratycznego muru, którego nie jest w stanie przeskoczyć.

"Ponieważ nie mogę być przewożony normalnym samochodem, tylko do wożenia w pozycji leżącej, stanąłem przed murem biurokracji, braku wyobraźni, ignorancji potrzeb chorego człowieka itd.td." – pisze.

W związku ze swoją trudną sytuacją Bober, który otwarcie przyznaje, że od lat walczy z depresją, zaapelował o pomoc do ludzi dobrej woli.

"Może ktoś ma jakiegoś znajomego w państwowej służbie zdrowia nieskażonego jeszcze bezmyślnością,obojętnością, i otwartego na nieszczęście bliźniego? Byłbym wdzięczny za informację na priv" – napisał.

Szczęśliwe zakończenie

Cała historia miała swój szczęśliwy finał. W czwartek około południa na profilu Andrzeja Bobera pojawiła się informacja o tym, że udało się go przetransportować na szczepienie. Wpis zamieścił Zbigniew Hołdys, który napisał również, dzięki komu udało się pomóc Andrzejowi Boberowi.

