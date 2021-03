Morawiecki: Takich wiadomości potrzebujemy

Dziś 4 marca mija rok od wykrycia pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. Tzw. "pacjentem zero" był Mirosław Opałka, który w rocznicę tamtego wydarzenia podzielił się z mediami swoimi wspomnieniami i spostrzeżeniami dotyczącymi wpływu, jaki koronawirus wywarł na jego zdrowie.

"Takich wiadomości potrzebujemy"

Również premier polskiego rządu wspomniał o rocznicy pandemii w Polsce. Mateusz Morawiecki wskazał, że program szczepień wśród medyków zaczyna przynosić dobre efekty. Przypomniał także, że dobre dane statystyczne to również efekt ciężkiej pracy wszystkich ludzi z sektora ochrony zdrowia.

"W tak szczególny dzień, jak ten, gdy mija dokładnie rok od wykrycia pierwszego przypadku COVID-19 w Polsce, takich wiadomości potrzebujemy. Poświęcenie i ciężka praca milionów ludzi w Polsce i na całym świecie, od naukowców, poprzez lekarzy, a skończywszy na dostawcach leków i pielęgniarkach, które podają dawki szczepionki, przynoszą wymierne rezultaty!" – napisał premier.

Efekty szczepienia medyków

"Oto grafika, na której widać efekty szczepień: zakażeń u zaszczepionych medyków jest >20x mniej! Wniosek jest jeden - trzeba przyspieszyć ten proces i chronić obywateli Polski i Unii Europejskiej!" – pisze premier Morawiecki.

Szef polskiego rządu zaprezentował grafikę, na której widać systematyczny spadek liczby zakażeń u medyków. To, jak wskazuje premier Morawiecki, jest efektem skutecznego programu szczepień lekarzy i personelu medycznego w Polsce.

Jednocześnie Morawiecki zaapelował do Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Leków o podjęcie szybkich działań związanych z nową szczepionką.

"Apeluję do Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Leków o jak najszybsze zatwierdzenie szczepionki Johnson & Johnson, dopuszczonej już w USA. Nie ma czasu do stracenia! Liczy się każdy dzień!" – kończy swój wpis premier.

To już kolejny apel polskiego premiera do Unii Europejskiej, który ma zmobilizować europejskich urzędników do szybszego działania w sprawach związanych z pandemią koronawirusa. Z kolei podczas niedawnego wideoszczytu przywódców państw członkowskich UE Mateusz Morawiecki zaproponował swoje rozwiązanie kryzysu związanego z zakupem i dostawami szczepionek przeciwko COIVD-19 w UE.

Szczepienia w Polsce

W Polsce wykonano dotąd 3 619 316 szczepień przeciw COVID-19, z czego 1 281 179 drugą dawką. Po iniekcjach zgłoszono 3 872 niepożądanych odczynów, w większości łagodnych.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia, zutylizowano w sumie 4932 dawek.

Do Polski trafiło już 4 466 360 dawek, w tym 4 215 410 dostarczono do punktów szczepień.

