Bosak o "straszeniu społeczeństwa". "Trzecia fala to hasło medialne"

– Trzecia fala to hasło medialne kreowane chyba po to, by straszyć społeczeństwo – tłumaczył na antenie Polsat News lider Konfederacji Krzysztof Bosak.

Krzysztof Bosak był jednym z gości w programie "Śniadanie w Polsat News", gdzie mówił o obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz komentował działania władz w związku z epidemią koronawirusa. Jak tłumaczył polityk, „trzecia fala to hasło medialne kreowane chyba po to, by straszyć społeczeństwo”. – Zachorowania z teraz to jeszcze druga fala. Należy w systemie ochrony zdrowia powrócić do normalności. Należałoby odejść od teleporad, odcovidować oddziały – tłumaczył Bosak. – Zwiększone zachorowania to jedno, a zwiększona śmiertelność wynikająca z niezdiagnozowania innych chorób to drugie – dodał lider Konfederacji.

Nowe dane resortu zdrowia Z niedzielnych danych resortu wynika, badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 13 574 osób. Najwięcej zakażeń kolejny raz zanotowano w woj. mazowieckim – 2807, a najmniej znów w woj. opolskim – 240. Pozostałe pochodzą z województw: śląskiego (1596), wielkopolskiego (1198), pomorskiego (1098), małopolskiego (997), dolnośląskiego (909), podkarpackiego (718), warmińsko-mazurskiego (706), kujawsko-pomorskiego (696), łódzkiego (577), lubuskiego (476), lubelskiego (406), zachodniopomorskiego (372), świętokrzyskiego (263) i podlaskiego (253). 262 informacje o zakażeniach nie zawierają adresu. Dane te uzupełni inspekcja sanitarna. twittertwitter Według danych resortu zdrowia spośród 126 zmarłych 101 osób miało choroby współistniejące. Tylko z powodu COVID-19 zmarło 25 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano 49,9 tys. testów na koronawirusa. Od początku epidemii zanotowano 45 285 zgonów i 1 794 914 przypadków zakażenia koronawirusem; wyzdrowiało dotychczas 1 482 568 osób.

